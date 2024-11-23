Журналист из Италии Бьянки: за правду о СВО меня зовут шпионом Путина

Журналист из Италии Джорджо Бьянки рассказал в интервью РИА Новости рассказал, что ему запретили рассказывать публично об украинском конфликте и назвали шпионом России.

Автор пострадал за попытку рассказать жителям о настоящих причинах происходящего на Украине после начала спецоперации.

В частности, он описаваю события на Украине со времен Евромайдана и часто выступал в качестве эксперта в итальянских средствах массовой информации.

Однако после начала спецоперации Бьянки направился на Донбасс почти на два месяца и начал наблюдать за боями под Мариуполем и Волновахой. По словам журналиста, он продолжил транслировать, что Минские соглашения использовались для вооружения Украины, и в стране действительно наблюдались неонацистские идеи.

Между тем все газеты утверждали, что такой идеологии на Украине нет, уточнил журналист.

Ранее Мосгорсуд утвердил отказ Минюста исключить журналиста Дмитрия Муратова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из реестра иностранных агентов.