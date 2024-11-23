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10:33, 23 ноября 2024Бывший СССР

Лидер абхазской оппозиции назвал условие для нормализации отношений с Грузией

Лидер оппозиции Абхазии Ардзинба: Грузия должна признать суверенитет республики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Тбилиси

Тбилиси. Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Globallookpress.com

Грузия должна признать суверенитет Абхазии. Такое условие для нормализации отношений Тбилиси и Сухуми назвал лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба в интервью РБК.

«Чтобы у нас нормализовались отношения с Грузией, Грузия должна признать реальность, которая существует уже более 30 лет, — признать независимость и суверенитет Республики Абхазия», — сказал он.

Грузинский народ может не воспринимать такой шаг, отметил Ардзинба. Кроме того, для Грузии есть политические риски, добавил абхазский оппозиционер. Он также положительно оценил заявления о том, что кто-то хочет принести извинения.

В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова помочь Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией, если стороны будут заинтересованы в этом. Тбилиси честно оценивает прошлое и открыто заявляет о желании «исторического примирения», обратил внимание министр иностранных дел.

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