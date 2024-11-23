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04:53, 23 ноября 2024Мир

Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

Медведев: конфликт на Украине без НАТО завершится без издержек для человечества
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее стало известно, что Совет Украина — НАТО в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

До этого президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими дальнобойными ракетами нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

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