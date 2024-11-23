Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

Медведев: конфликт на Украине без НАТО завершится без издержек для человечества

Украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее стало известно, что Совет Украина — НАТО в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

До этого президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими дальнобойными ракетами нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».