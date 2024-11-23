На Украине пес остался на улице после мобилизации хозяина

В Тернополе мобилизовали мужчину, оставив его собаку на улице

В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали мужчину, а собаку, которую он выгуливал, оставили на улице. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что к выгулившему пса мужчине подошли двое мужчин в штатском и один в форме. Затем одетые в гражданское избили украинца и погрузили в автомобиль сотрудника ТЦК. При этом пса, с которым был житель, оставили на улице.

Ранее депутат украинского парламента Александр Федиенко заявил, что насильно мобилизованные мужчины смогут пожаловаться на действия сотрудников территориальных центров комплектования военному омбудсмену. По его словам, жалобы на действия сотрудников ТЦК подаются и рассматриваются и сейчас.