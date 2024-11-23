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20:45, 23 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о «посыпавшихся флангах» ВСУ в ДНР

Военный обозреватель Мирошников: вокруг Великой Новоселки сыпятся фланги ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) посыпались фланги вокруг Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, к северо-востоку от населенного пункта российские войска «решают проблему» Раздольного и движутся на запад к селу Новый Комар. Это, указал он, создает «критические проблемы», поскольку грозит окружением города с севера. На правом фланге, продолжил он, ВС РФ продвинулись в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая в Великую Новоселку.

Мирошников отметил, что при занятии Новоселки и Нового Комара Великая Новоселка окажется в окружении. Он указал, что данный населенный пункт имеет важное значение, так как выступает флангом для Курахово и Гуляйполя в Запорожской области.

«После потери Великой Новоселки сразу же просядет Гуляйполе, которое потянет за собой и Орехов. Перспективы не очень, как видите», — заключил он.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал сложность ситуации на фронте.

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