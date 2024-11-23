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03:17, 23 ноября 2024Мир

Орбан поговорил с Трампом по телефону

Премьер Венгрии Орбан вновь поговорил с Трампом по телефону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 22 ноября, вновь поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам Орбан в соцсети X.

«У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште. Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам позвонил по телефону Дональд Трамп», — отметил он.

При этом о содержании беседы с Трампом премьер Венгрии не сообщил. В прошлый раз политики разговаривали по телефону сразу после победы кандидата республиканцев на президентских выборах в США 5 ноября.

Ранее Виктор Орбан рассказал, что победа Дональда Трампа на выборах смогла приблизить мир на Украине сразу на семь миль. Он отметил, что теперь все «размышляют о том, как Трамп добьется мира на Украине».

8 ноября норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что звонок американского политика Орбану может говорить о скором начале переговоров относительно перемирия на Украине. Он напомнил, что премьер-министр Венгрии первым среди европейских лидеров призвал к началу переговоров об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз «криминализировал дипломатию».

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