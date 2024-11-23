Петр Ян одержал победу на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян победил бразильца Дейвисона Фигейреду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 248 в китайском Макао. Результаты доступны на сайте промоушена.
Главный поединок вечера в легчайшем весе продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
В активе Яна теперь 18 побед в 23 поединках в ММА. Он также потерпел пять поражений. На счету Фигередо 24 победы, четыре поражения и одна ничья.
31-летний россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. На бой он вышел с российским флагом.