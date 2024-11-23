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17:25, 23 ноября 2024Спорт

Петр Ян одержал победу на турнире UFC

Россиянин Петр Ян победил бразильца Фигейреду на UFC Fight Night 248
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян победил бразильца Дейвисона Фигейреду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 248 в китайском Макао. Результаты доступны на сайте промоушена.

Главный поединок вечера в легчайшем весе продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

В активе Яна теперь 18 побед в 23 поединках в ММА. Он также потерпел пять поражений. На счету Фигередо 24 победы, четыре поражения и одна ничья.

31-летний россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. На бой он вышел с российским флагом.

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