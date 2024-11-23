Петр Ян одержал победу на турнире UFC

Россиянин Петр Ян победил бразильца Фигейреду на UFC Fight Night 248

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян победил бразильца Дейвисона Фигейреду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 248 в китайском Макао. Результаты доступны на сайте промоушена.

Главный поединок вечера в легчайшем весе продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

В активе Яна теперь 18 побед в 23 поединках в ММА. Он также потерпел пять поражений. На счету Фигередо 24 победы, четыре поражения и одна ничья.

31-летний россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. На бой он вышел с российским флагом.