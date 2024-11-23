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18:01, 23 ноября 2024Россия

Признанного иноагентом экс-депутата исключили из партии

Экс-депутата Шеина исключили из правороссов после признания иноагентом
Мария Черкасова

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Признанного иностранным агентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина исключили из партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом говорится на сайте партии.

Шеин был членом совета регионального отделения партии в Астраханской области. В «Справедливой России» заявили, что с 2022 года публичная риторика бывшего депутата шла вразрез с деятельностью партии, а демонстрация им позиции осуждения и неприятия внешней политики России в партии не поддерживалась.

В «Справедливой России» отметили, что после получения статуса иноагента нахождение Шеина в партии ее дискредитирует. Там добавили, что в июне 2024 года Шеину был объявлен строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию.

Ранее Минюст России признал иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина. В материалах ведомства говорится, что он выступал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, а также участвовал в распространении материалов иностранного агента и «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

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