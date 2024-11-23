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21:08, 23 ноября 2024Россия

Путин упростил оформление машино-мест в собственность

Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

С подписанием закона владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже в случае, если другие совладельцы против или их слишком много. При этом ранее для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест со всего паркинга или решение суда.

Ранее сообщалось, что машино-места в новостройках Москвы начали продавать по цене квартир. В ноябре 2024 года средняя стоимость парковочного места на первичном рынке столицы достигла 2,8 миллиона рублей, а в жилых комплексах бизнес-класса — 3,4 миллиона рублей.

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