Раскрыта возможная новая должность бывшего советника Трампа по внутренней политике

WSJ: экс-советник Трампа по внутренней политике может возглавить Минсельхоз США

Избранный президент США Дональд Трамп хочет выдвинуть своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сейчас Роллинc является главой поддерживающей Трампа организации «Америка прежде всего». Издание уточняет, что избранный президент рассматривал 52-летнюю Роллинc на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Помимо Роллинc, на пост главы ведомства также претендуют бывший сенатор Конгресса США Келли Леффлер. Однако Трамп, как ожидается, сделает выбор в пользу своего бывшего советника.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп назначил личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Политик выделил профессионализм Бланша и заверил, что он «проделает отличную работу» на своем посту.