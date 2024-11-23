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03:58, 23 ноября 2024Экономика

Россиянам напомнили о новом налоге в 2024 году

«Прайм»: россиянам впервые нужно заплатить налог на доход с процентов по вкладам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянам в этом году необходимо впервые заплатить налог на доход с процентов по вкладам. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

Не придется этого делать тем, кто заработал на вкладах менее 150 тысяч рублей. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог считается по ставке 13 процентов, а свыше 5 миллионов — 15 процентов с суммы превышения.

Специалист уточнил, что декларацию по вкладам отдельно подавать нет необходимости, если все счета и вклады находятся в российских банках. Так, уведомление придет автоматически в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, подчеркнул Мехтиев.

Ранее сообщалось, что доходность по вкладам в российских банках к концу октября потянулась за ключевой ставкой. В конце октября средняя максимальная ставка по подобным банковским продуктам выросла до 20,17 процента годовых.

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