Российская семья решила назвать своего 15-го ребенка в честь «Орешника»

Многодетная семья из Набережных Челнов готова дать имя Орешник своему возможному 15-му ребенку. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава семейства Владимир Сухов.

Глава семьи заявил, что не против назвать ребенка Орешником или Орешницей в случае рождения девочки. Также семья рассматривает имя Путник, Путница, Спутник и Спутница. Выбор подобных имен Сухов объяснил любовью к России и планете, российскому народу и президенту страны Владимиру Путину.

В прошлом году семья назвала родившуюся 17 ноября дочь Россией-Святосией-Святороссией. В настоящее время у супругов 14 детей.

Ранее 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепропетровске Украины.