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05:56, 23 ноября 2024Наука и техника

Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

MNRAS: ударная звуковая волна от столкновения галактик достигла Земли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Harsh Kumar / Unsplash

Астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана — она находится в 290 миллионах световых лет от Земли.

По словам исследователей, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других. Таким образом, она создала невероятно мощный ударный фронт, который был похож на «звуковой удар реактивного истребителя».

Ранее группа астрономов предложила новое объяснение природы быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных кратковременных радиосигналов, которые время от времени фиксируются в космосе.

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