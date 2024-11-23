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23:46, 23 ноября 2024Мир

В США обвинили китайских хакеров в худшем взломе в истории страны

Сенат США: китайские хакеры получили доступ к перепискам 150 политиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Вашингтон обвиняет «китайских хакеров» в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер. Об этом сообщил телеканал CNN.

Он назвал произошедшее «худшим взломом в истории страны». Уорнер уточнил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило порядка 150 человек в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше. Он добавил, что телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени.

По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать высокопоставленные представители демократов и республиканцев, в том числе победивший на выборах президента Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США.

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