Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:05, 23 ноября 2024Бывший СССР

В части Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

В двух районах Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В трех районах Киева временно прекратила работу система оповещения о воздушной тревоги. Об этом сообщила городская военная администрация (ГВА) в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева», — сообщили в ГВА.

Отмечается, что в Святошинском районе оповещение граждан будет вестись через громкоговорители. Ожидается, что систему восстановят к 25 ноября.

В четверг 21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Так, работу прекратило дипломатическое представительство США. Позднее аналогичные решения приняли посольства ряда европейских государств.

22 ноября в Верховной Раде сообщили о переносе заседания на следующую неделю из-за сообщений об угрозе атаки. Информацию об этом подтвердил парламентарий Ярослав Железняк.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Выступающие в США баскетболисты захотели играть за сборную России

      В части Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

      Симоньян сообщила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта

      Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

      Медведев заявил об отдалении переговоров из-за дальнобойных ракет

      Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

      Захарова иронично прокомментировала угрозы США из-за решения МУС по Нетаньяху

      Американский журналист обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше