В части Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

В двух районах Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

В трех районах Киева временно прекратила работу система оповещения о воздушной тревоги. Об этом сообщила городская военная администрация (ГВА) в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева», — сообщили в ГВА.

Отмечается, что в Святошинском районе оповещение граждан будет вестись через громкоговорители. Ожидается, что систему восстановят к 25 ноября.

В четверг 21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Так, работу прекратило дипломатическое представительство США. Позднее аналогичные решения приняли посольства ряда европейских государств.

22 ноября в Верховной Раде сообщили о переносе заседания на следующую неделю из-за сообщений об угрозе атаки. Информацию об этом подтвердил парламентарий Ярослав Железняк.

