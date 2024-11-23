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16:25, 23 ноября 2024Россия

В Крыму оценили реакцию Запада на испытание «Орешника»

Депутат крымского парламента: на Западе испугались испытания БРСД «Орешник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Казак / ТАСС

Запад испугался испытания российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Такую оценку реакции Запада дал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, лидеры стран Запада пытаются делать хорошую мину при плохой игре, демонстрируя отсутствие страха перед «Орешником», однако западное сообщество содрогнулось. «Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились», — сказал Константинов.

Депутат подчеркнул, что для многих стало откровением, что Россия может «врезать в ответ». Также он указал на очевидную уязвимость западных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее в ноябре бывший спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский заявил, что Киев должен начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским баллистическим ракетам «Орешник».

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