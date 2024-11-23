В МИД ФРГ заявили о различии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху

МИД ФРГ о различии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху: это другое

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря о сравнении между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху, он отметил, что «это другое». Вагнер подчеркнул, что Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС в октябре прошлого года. Однако Россия, по его словам, якобы «напала на страну в нарушение международного права».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла и не будет комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, так как считает их не имеющими юридической силы.