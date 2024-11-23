Кузмаров: США, разрешив ВСУ удары вглубь России, по сути объявили ей войну

США, разрешив Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, по сути объявили ей войну. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в беседе с РИА Новости.

«Это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве», — заявил журналист.

По его словам, ответственность за грядущую катастрофу лежит на правительстве США.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.