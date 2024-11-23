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15:50, 23 ноября 2024Мир

В Великобритании признали неспособность противостоять ракете «Орешник»

Меркурис: страны Запада не смогут противостоять ударам ракеты «Орешник»
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Страны Запада на данный момент не смогут противостоять ударам баллистической ракеты среднего действия «Орешник». Об этом рассказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — признал он.

По мнению эксперта, европейские страны и США не располагают системами, которые могли бы перехватить новое российское оружие. Время полета ракеты «Орешник» таково, что принять какие-либо контрмеры не представляется возможным, добавил Меркурис.

Ранее в США оценили дальность полета новой российской ракеты. По данным издания Military Watch Magazine, Орешник может поразить цели в Европе и Атлантике, а также в Японии, Республике Корея и на острове Гуам в Тихом океане.

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