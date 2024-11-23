В Великобритании признали неспособность противостоять ракете «Орешник»

Страны Запада на данный момент не смогут противостоять ударам баллистической ракеты среднего действия «Орешник». Об этом рассказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — признал он.
По мнению эксперта, европейские страны и США не располагают системами, которые могли бы перехватить новое российское оружие. Время полета ракеты «Орешник» таково, что принять какие-либо контрмеры не представляется возможным, добавил Меркурис.
Ранее в США оценили дальность полета новой российской ракеты. По данным издания Military Watch Magazine, Орешник может поразить цели в Европе и Атлантике, а также в Японии, Республике Корея и на острове Гуам в Тихом океане.