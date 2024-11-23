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15:21, 23 ноября 2024Наука и техника

В США оценили дальность российского «Орешника»

MWM: баллистическая ракета «Орешник» может атаковать цели в Европе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Россия способна в случае необходимости атаковать цели в Европе баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Дальность ракеты оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Баллистические ракеты средней дальности обеспечивают ценное преимущество для поражения целей в Европе и Атлантике. Подобный комплекс также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме», — пишет автор.

Он отметил, что у «Орешника» нет аналогов в западном мире, где ограничены арсеналы баллистических ракет наземного базирования.

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Ранее в ноябре издание Daily Mail подсчитало время, которое понадобится российской ракете «Орешник», чтобы достичь крупнейших европейских городов. В частности, в публикации предположили, что запущенная с полигона в Астраханской области ракета сможет долететь до Берлина за 11-12 минут.

В том же месяце военный эксперт Виктор Баранец допустил, что ракета «Орешник» может нести от трех до шести боевых частей.

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