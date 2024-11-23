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15:07, 23 ноября 2024Россия

Захарова рассказала о русофобской гнили

Захарова: русофобская гниль находится в складках скукоженной британской империи
Мария Черкасова

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Русофобская гниль сосредоточена в складах скукоженной британской империи. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, различные эксперты, в том числе отечественные, в настоящее время начинают говорить о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Однако эти разговоры опасны, уверена Захарова.

Представитель МИД предложила послушать начало переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 13 сентября 2024 года. Тогда американский лидер поблагодарил главу кабмина за «ведущую роль Соединенного королевства» на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон перед приходом Трампа в Белый дом скребет по сусекам, чтобы обеспечить поддержку Украине в 2025 году. Мария Захарова назвала данный подход американской администрации круговой порукой

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