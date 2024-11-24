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09:34, 24 ноября 2024Бывший СССР

Боец «Ахмата» раскрыл подробности отступления «Кракена» в Курской области

Боец «Гостуха»: «Ахмат» заставил отступить отряд «Кракена» в Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» заставил отступить отряд неонацистского формирования Кракен на одном из участков в Курской области. Подробности отступления раскрыл боец «Гостуха» из отряда командира с позывным «Каштан», его слова передает РИА Новости.

«Стоял тут "Кракен", сейчас не знаем, где он. Сдвинулись, а этих бедолаг оставили. Ну вот они тут валяются — кого могут, они забирают, кого так оставляют», — отметил боец.

По словам «Гостухи», артиллеристы и авиация активно помогают штурмовым группам на этом участке. Там было уничтожено большое количество техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая машину радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Барин рассказал, что подразделения ВСУ в Курской области могут остаться без подвоза боеприпасов. По его словам, подвоз и ротацию личного состава для украинских войск затрудняет распутица и увеличивающееся расстояние между позициями ВСУ.

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