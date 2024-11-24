Экс-сотрудник СБУ Мазур заявил о восприятии России главным врагом с 2005 года

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур заявил, что спецслужбы Украины давно считали основными противниками Россию и Белоруссию. Его слова приводит РИА Новости.

Мазур рассказал о восприятии России главным противником и подчеркнул, что наблюдает эту тенденцию с 2005 года, когда сменились направления движения. Кроме того, приказы с участием России и страны СНГ, просто отменили.

«Первый враг — это номер один — Россия, второй враг — номер два — это Белоруссия», — подчеркнул он.