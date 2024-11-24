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07:02, 24 ноября 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о восприятии России главным противником

Экс-сотрудник СБУ Мазур заявил о восприятии России главным врагом с 2005 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур заявил, что спецслужбы Украины давно считали основными противниками Россию и Белоруссию. Его слова приводит РИА Новости.

Мазур рассказал о восприятии России главным противником и подчеркнул, что наблюдает эту тенденцию с 2005 года, когда сменились направления движения. Кроме того, приказы с участием России и страны СНГ, просто отменили.

«Первый враг — это номер один — Россия, второй враг — номер два — это Белоруссия», — подчеркнул он.

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