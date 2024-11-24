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04:13, 24 ноября 2024Бывший СССР

На Украине призвали усилить санкции против России

Спикер Рады Стефанчук призвал усилить санкции против России и применять активы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве заявил, что в конфликте с Россией речь идет о выживании Украины. Его выступление транслировал телеканал «Мы — Украина».

В ходе выступления Стефанчук призвал усилить санкции против России и применять ее активы.

«Санкционное давление на Россию должно быть существенно усилено, оно должно стать полным — без каких-либо лазеек. Мы не можем ждать следующий санкционный пакет как появления нового iPhone», — сказал он.

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Депутат добавил, что российские замороженные активы следует использовать для компенсации Украине ущерб от военных действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Он поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование.

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