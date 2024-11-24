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21:08, 24 ноября 2024Мир

Политолог назвал причину разрешения Байдена бить по России

Политолог Михайлов: Байден разрешил удары по России, чтобы спутать планы Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден принял решение разрешить Украине наносить удары по России западным оружием, чтобы спутать планы Дональду Трампу. Такую причину в интервью РИА Новости назвал политолог Евгений Михайлов.

«Байден перед своим уходом решил максимально спутать планы приходящему Трампу, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Байден, невзирая на глобальные риски, подложил Трампу свинью», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что эскалация на Украине нужна как администрации Байдена, так и лидерам Европейского союза (ЕС). По его мнению, никто в правящих кругах западных стран не хочет признавать ошибочность поддержки Киева, поэтому они продолжают «надеяться на чудо».

Ранее сообщалось, что Байден после победы Дональда Трампа на выборах президента США хотел публично пригласить Украину в НАТО, однако передумал это делать. При этом в администрации Байдена планируют разработать двусторонние соглашения о безопасности, которые предоставят гарантии Киеву.

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