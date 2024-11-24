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15:35, 24 ноября 2024Мир

Стало известно о планах Байдена по Украине после победы Трампа

Bloomberg: Байден после победы Трампа хотел публично пригласить Украину в НАТО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Американский президент Джо Байден после победы на выборах Дональда Трампа хотел публично пригласить Украину в НАТО, однако передумал это делать. О таких планах сообщает Bloomberg.

«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва (к Украине — прим. «Ленты.ру») к официальному приглашению вступить в НАТО, но отказалась от этого плана», — говорится в сообщении.

Эту идею рассматривали в качестве одного из шагов по укреплению Украины перед инаугурацией Трампа. При этом в администрации Байдена планируют разработать двусторонние соглашения о безопасности, которые предоставят гарантии Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о сотрудничестве по Украине Джо Байдена и Дональда Трампа являются теорией заговоров. Представитель Кремля также подчеркнул, что на данный момент неизвестно, будет ли Трамп после инаугурации продолжать политику по Украине, которую ведет Байден.

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