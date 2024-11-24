Появилось видео задержания подозреваемого в стрельбе в Саратовской области

Появились кадры задержания подозреваемого в стрельбе в Саратовской области

Появилось видео задержания Рубика Акопяна, которого подозревают в стрельбе в городе Маркс Саратовской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Известно, что подозреваемого задержали в собственной квартире. Неподалеку от жилья он оставил свой черный Land Cruiser.

О конфликте в Марксе сообщалось ранее 24 ноября. Двое мужчин подрезали черный внедорожник во время обгона. Водитель авто догнал их, после чего начался конфликт, переросший в драку.

Водитель внедорожника начал стрелять из пистолета. Одного из его оппонентов спасти не удалось.