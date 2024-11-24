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14:59, 24 ноября 2024Силовые структуры

Полиция начала искать мужчину с бородой на черном автомобиле после стрельбы в Марксе

В Марксе полиция начала искать мужчину на черном внедорожнике после стрельбы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В городе Маркс в Саратовской области полиция начала искать мужчину с бородой на черном внедорожнике после стрельбы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов поста, двое мужчин подрезали черный внедорожник во время обгона. Водитель авто догнал их, после чего начался конфликт, переросший в драку. Водитель внедорожника начал стрелять из пистолета. Один из его оппонентов скончался на месте.

Стрелявшего ищет полиция, в городе объявили план «Перехват».

Ранее в Иркутской области полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя. В отношении него составили протокол о четырех административных правонарушениях. Отмечается, что автомобиль принадлежит жене нарушителя.

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