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10:00, 30 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя

Под Иркутском полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Иркутской области полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, 37-летний мужчина на Toyota Camry не остановился для проверки документов в поселке Оса. Тогда правоохранители последовали за ним на патрульном авто, включив мигалки и требуя через мегафон остановиться. После того как водитель проигнорировал силовиков, те начали стрелять в воздух, а затем и по колесам машины

Выяснилось, что мужчина пьян. В отношении него составили протокол о четырех административных правонарушениях. Отмечается, что автомобиль принадлежит жене нарушителя.

Ранее в Петербурге полицейские с применением оружия задержали 34-летнего лихача на каршеринге.

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      Екатерина Кашурникова
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