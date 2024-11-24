Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:21, 24 ноября 2024Путешествия

Россия запустит прямые рейсы в ряд азиатских стран

Россия расширит сеть прямых рейсов и внедрит систему «Мир» в ряде стран Азии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал о планах России расширить сеть прямых рейсов, а также внедрить платежную систему «Мир» в ряде азиатских стран, сообщает ТАСС.

«Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе "Мир" сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным», — заявил дипломат, подчеркнув, что российские власти считают востребованным расширение числа стран, с которыми стоит установить прямое авиасообщение.

Он напомнил, что на сегодняшний день прямые рейсы осуществляются во Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Ранее стало известно, что власти Индонезия захотели отменить визовый режим для граждан 20 стран, в том числе россиян. По словам министра туризма республики Сандиаги Уно, в настоящее время соответствующее предложение обсуждается рядом ведомств, после чего должно быть одобрено президентом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского отрицают существование ракеты «Орешник». Что на это ответили в России?

      В США обратились к НАТО после удара «Орешника»

      Россия запустит прямые рейсы в ряд азиатских стран

      Трое полицейских пострадали при стрельбе у посольства Израиля в Аммане

      Меркель дала совет политикам для разговора с Трампом

      Кустурица приедет в Москву снимать фильм по Достоевскому

      Букингемский дворец закроют на три года

      В России пообещали жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

      На Украине призвали усилить санкции против России

      У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше