Россия запустит прямые рейсы в ряд азиатских стран

Россия расширит сеть прямых рейсов и внедрит систему «Мир» в ряде стран Азии

Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал о планах России расширить сеть прямых рейсов, а также внедрить платежную систему «Мир» в ряде азиатских стран, сообщает ТАСС.

«Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе "Мир" сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным», — заявил дипломат, подчеркнув, что российские власти считают востребованным расширение числа стран, с которыми стоит установить прямое авиасообщение.

Он напомнил, что на сегодняшний день прямые рейсы осуществляются во Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Ранее стало известно, что власти Индонезия захотели отменить визовый режим для граждан 20 стран, в том числе россиян. По словам министра туризма республики Сандиаги Уно, в настоящее время соответствующее предложение обсуждается рядом ведомств, после чего должно быть одобрено президентом.