Устроившего стрельбу в Саратовской области задержали

Shot: устроивший стрельбу в Марксе Саратовской области мужчина задержан

Устроивший стрельбу в Марксе в Саратовской области мужчина, подозреваемый в расстреле «Оки» с людьми, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в воскресенье, 24 ноября.

«По данным Shot, за рулем черного «Ленд Крузера» был 41-летний Рубик Акопян», — сообщают авторы канала. Как отмечается, задержанный после инцидента отправился к себе домой и даже не пытался скрываться.

Сообщается, что Акопян является предпринимателем вместе с братом. Свою машину мужчина припарковал во дворе рядом с домом на проспекте Строителей.

Ранее 24 ноября следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе в Саратовской области. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, причиной инцидента стала ссора между водителями на дороге.