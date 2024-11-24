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16:22, 24 ноября 2024Россия

Устроившего стрельбу в Саратовской области задержали

Shot: устроивший стрельбу в Марксе Саратовской области мужчина задержан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: СУ СК России по Саратовской области

Устроивший стрельбу в Марксе в Саратовской области мужчина, подозреваемый в расстреле «Оки» с людьми, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в воскресенье, 24 ноября.

«По данным Shot, за рулем черного «Ленд Крузера» был 41-летний Рубик Акопян», — сообщают авторы канала. Как отмечается, задержанный после инцидента отправился к себе домой и даже не пытался скрываться.

Сообщается, что Акопян является предпринимателем вместе с братом. Свою машину мужчина припарковал во дворе рядом с домом на проспекте Строителей.

Ранее 24 ноября следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе в Саратовской области. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, причиной инцидента стала ссора между водителями на дороге.

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