В Сочи ощутили подземные толчки

Жители Сочи почувствовали небольшое землетрясение

В Сочи произошло небольшое землетрясение. Об этом пишет РИА Новости.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сочи получила звонок от местной жительницы, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Информация о толчках, которые горожан почувствовали в воскресенье вечером, также появилась в Telegram-каналах. Подземные толчки также ощутили жители микрорайонов Макаренко и Мацеста.

Руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович прокомментировала агентству новость и объяснила, что землетрясение магнитудой до четырех баллов — это привычное явление для города. Она отметила, что толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа.

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