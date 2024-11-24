Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:47, 24 ноября 2024Экономика

В Сочи ощутили подземные толчки

Жители Сочи почувствовали небольшое землетрясение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

В Сочи произошло небольшое землетрясение. Об этом пишет РИА Новости.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сочи получила звонок от местной жительницы, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Информация о толчках, которые горожан почувствовали в воскресенье вечером, также появилась в Telegram-каналах. Подземные толчки также ощутили жители микрорайонов Макаренко и Мацеста.

Руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович прокомментировала агентству новость и объяснила, что землетрясение магнитудой до четырех баллов — это привычное явление для города. Она отметила, что толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа.

Материалы по теме:
«Таких пожаров не было никогда» Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
«Таких пожаров не было никогда»Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
24 августа 2021
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины: наводнение в Сочи глазами очевидцев
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины:наводнение в Сочи глазами очевидцев
5 июля 2021

Ранее снегопад с мощным ветром в Твери засыпал дороги и повалил несколько деревьев на машины. Водителям и пешеходам посоветовали быть внимательнее, особенно в вечернее время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Молдавии обвинили в уничтожении экономики страны. К кризису привел контракт Санду с «Газпромом»

      Женщина пострадала при взрыве в автобусе в Санкт-Петербурге

      Овечкин отказался лечить травму в России

      В США раскрыли сроки переговоров офиса Трампа по Украине

      В Сочи ощутили подземные толчки

      Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Саратовской области

      Полковник назвал главные трудности Украины на фронте

      В Грузии прошел марш женщин против итогов парламентских выборов

      Российский школьник попал в больницу после попытки изнасилования

      Назван способ похудеть с помощью скакалки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше