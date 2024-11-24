Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили

Пожар на борту загоревшегося при посадке в Анталье российского самолета потушили

Загоревший при посадке в аэропорту Антальи российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» потушен. Об этом сообщил заместитель губернатора Антальи Туран Эрен, передает РИА Новости.

На борту воздушного судна находилось 79 пассажиров, их эвакуировали. По данным турецких властей, пострадавших нет.

Вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100 загорелась во время посадки. Сообщалось, что у лайнера возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.