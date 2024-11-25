Британские компании начали чаще запрещать сотрудникам летать на самолетах

DT: британские компании запрещают сотрудникам летать на самолетах из-за экологии

Британские компании начали чаще запрещать полеты на самолетах своим сотрудникам под давлением общественных экологических организаций. Таким образом они пытаются избежать увеличения объема вредных выбросов, сообщает Daily Telegraph (DT).

Госучреждения, университеты и местные советы запрещают авиатранспорт и делают железнодорожные переезды способом поездок в командировки по умолчанию. Такой способ уменьшить влияние на окружающую среду практикует в том числе крупнейший работодатель Англии Национальная служба здравоохранения NHS England и Имперский колледж Лондона.

При этом британские поезда считаются одними из самых медленных и дорогих в Европе, пишет издание. В материале отмечается, что состояние железнодорожной инфраструктуры страны слишком плохое, чтобы правительство могло в ближайшее время ввести полный запрет на деловые перелеты.

Ранее Правительственный комитет Великобритании по контролю за климатом призвал население отказаться от мяса и молока ради экологии.