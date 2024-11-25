Дипломаты проработали вопросы помощи пассажирам загоревшегося Superjet

Генконсульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам Superjet

Генконсульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, следует из сообщения диппредставительства в Telegram.

Российские дипломаты сообщили о сотрудничестве с властями Турции, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут». Они отметили, что часть граждан РФ покинула аэропорт Антальи.

«Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — уточнили в генконсульстве.

Ранее пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» прокомментировал случившееся. Капитан-стажер Андрей Прядкин сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы». Он добавил, что официальные комментарии по поводу инцидента даст авиакомпания.