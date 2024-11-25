Губернатор сообщил о смерти россиянина из-за сбросившего взрывчатку беспилотника ВСУ

Гладков: сброс взрывчатки с беспилотника ВСУ привел к смерти жителя Шебекино

В Шебекино Белгородской области сброс взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к смерти мирного жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сердце россиянина остановилось до приезда медиков. Еще один мужчина получил осколочное ранение плеча. Его на скорой помощи доставят в больницу №2 Белгорода.

«В результате обстрела, по предварительным данным, выбито остекление в трех многоквартирных домах. Осколками посечены легковой и грузовой автомобили. Кроме того, поврежден фасад социального объекта и пробита кровля гаража», — написал Гладков.

Он добавил, что в селе Муром в результате атаки беспилотника также повреждено остекление и фасад одного социального объекта.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 25 ноября 23 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами. Восемь дронов средства противовоздушной обороны сбили над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской и три — над Белгородской.