Концерты солиста культовой группы сорвали активисты

Три концерта лидера группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили из-за жалоб. Об этом сообщает уральское издание Ura.ru.
Сообщается, что музыкант планировал выступить с концертом, который ему пришлось перенести в августе. Тогда перенос инициировали активисты движения «Русская община». Причиной стала поддержка Украины и высказывания о специальной военной операции со стороны Самойлова.
«Мероприятие, запланированное на 4 января 2025 в клубе "Фабрика", отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — цитирует издание представителей площадки.
Также стало известно, что не состоятся ноябрьские выступления Глеба в Уфе и Краснодаре.
Ранее сообщалось, что концерт артиста в Красноярске также был отменен после жалоб общественников.