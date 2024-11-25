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22:12, 25 ноября 2024Культура

Концерты солиста культовой группы сорвали активисты

Три концерта солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили из-за жалоб
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Три концерта лидера группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили из-за жалоб. Об этом сообщает уральское издание Ura.ru.

Сообщается, что музыкант планировал выступить с концертом, который ему пришлось перенести в августе. Тогда перенос инициировали активисты движения «Русская община». Причиной стала поддержка Украины и высказывания о специальной военной операции со стороны Самойлова.

«Мероприятие, запланированное на 4 января 2025 в клубе "Фабрика", отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — цитирует издание представителей площадки.

Также стало известно, что не состоятся ноябрьские выступления Глеба в Уфе и Краснодаре.

Ранее сообщалось, что концерт артиста в Красноярске также был отменен после жалоб общественников.

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