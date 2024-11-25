МО России: гаубица «Акация» уничтожила замаскированный минометный расчет ВСУ

Удар самоходной артиллерийской гаубицы «Акация» уничтожил замаскированный минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Кадры удара опубликовало Министерство обороны (МО) России в своем Telegram-канале.

«Точным огнем из 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы "Акация" артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили минометный расчет ВСУ, скрывавшийся в жилых застройках», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по штабу подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация). По его словам, штаб был оборудован в районе станции метро «Университет» в Харькове.