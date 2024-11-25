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11:46, 25 ноября 2024Из жизни

Мужчина поймал рыбу и установил уникальный рекорд

В США рыбак поймал крупного луциана и стал первым рекордсменом штата Джорджия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Georgia Department of Natural Resources

В США рыбак поймал крупного краснохвостого луциана и установил уникальный рекорд штата Джорджия. Об этом сообщает All On Georgia.

24-летний Маркус Хэннон поймал морскую рыбу весом 1,35 килограмма на пляже города Саванна 18 ноября. Этот рекорд стал первым для штата, так как раньше поимку краснохвостого луциана в соленых водах Джорджии не фиксировали.

Установленный мужчиной рекорд был отмечен не только сотрудниками департамента природных ресурсов Джорджии: подпись под документом поставил также и губернатор штата — Брайан Кемп. Теперь Хэннон является обладателем первого в истории достижения в этом классе.

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При этом власти напомнили, что желающие попасть в список лучших рыболовов штата по ловле луцианов в соленой воде должны иметь специальную лицензию. Она выдается бесплатно, однако имеет ограничения на размер улова.

Ранее рыбак из американского штата Вирджиния два дня охотился за крупной микижей и установил новый рекорд. Мужчина превзошел достижение 1983 года.

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