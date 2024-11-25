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08:04, 25 ноября 2024Из жизни

Мужчина сбежал от жены с тяжелой болезнью и попал за это под суд

В Китае мужчина попал под суд за то, что сбежал от жены с тяжелой болезнью
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Китае суд рассмотрел дело мужчины, сбежавшего от жены, которая попала в больницу с тяжелой болезнью. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Фэн и женщина по фамилии Ван поженились в 2022 году. Через два месяца после свадьбы у Ван диагностировали рак. Болезнь успела достигнуть поздней стадии, поэтому шансов на излечение не оставалось.

Первое время Фэн заботился о жене, лежавшей в больнице. Через несколько месяцев мужчина объявил, что в связи с работой ему нужно съездить в другой город. Уехав, он полностью порвал контакты с женой и ее родственниками, не снимал телефонную трубку, когда они звонили, и не отвечал им в интернете.

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Чтобы оплачивать дорогостоящее лечение, Ван пришлось брать деньги в долг. После более чем 200 дней в больнице ее не стало.

Родственники Ван обвинили Фэна в оставлении семьи и подали иск в суд. Они считают, что женщина могла прожить дольше, и винят исчезновение Фэна в том, что этого не произошло.

Суд признал вину мужчины. Его приговорили к году лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Великобритании сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала женщина.

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