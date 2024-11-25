На Украине тайно убрали возможность конфискации имущества у коррупционеров

«Страна»: Верховная Рада Украины убрала возможность наказывать коррупционеров

Верховная Рада Украины тайно убрала возможность конфисковывать имущество у обвиняемых в коррупции. Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета парламента страны Анастасия Радина, пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По словам чиновницы, во время принятия закона о лишении государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора», в уголовном кодексе Украины убрали конфискацию имущества у осужденных за коррупцию.

Радина заявила, что эти изменения произошли «неожиданно». Она подаст апелляцию об устранении этого пункта.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила о жалобах солдат Вооруженных сил Украины на вымогательство и коррупцию. Она добавила, что командование требует от солдат деньги за отпуск или отправку не на передовую.