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17:19, 25 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об аномально высоком уровне прокуроров-инвалидов

Нардеп Гончаренко: на Украине две трети прокуроров имеют статус инвалида
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Druk / XinHua / Globallookpress.com

На Украине почти две трети прокуроров имеют статус инвалида. Об аномально высоком уровне людей с ограниченными способностями заявил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«524 прокурора на Украине имеют статус лица с инвалидностью, сообщает офис генпрокурора в ответ на мой депутатский запрос», — говорится в публикации нардепа.

Отмечается, что всего в прокуратуре работает 830 сотрудников. Следовательно, инвалидами оказались почти две трети прокуроров.

Ранее стало известно, что из-за новых правил украинского кабмина большинство украинцев потеряет право на бронь от мобилизации. По мнению депутата Верховной Рады Богдана Кицака, многие сотрудники компаний не пройдут по новому критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года.

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