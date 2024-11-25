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17:01, 25 ноября 2024Экономика

В России запретили ловить воблу ради ее спасения

Минсельхоз запретил вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Из-за резкого сокращения популяции воблы Минсельхоз запретил ее вылов в Каспийском море и Волге на весь 2025 год. В текущем году добычу также запрещали, исключением стал только период с 20 по 30 апреля, сообщает «Интерфакс».

Волжско-Каспийский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подсчитал, что за последние 20 лет запасы этой рыбы, эндемика Каспия, сократились более чем в два раза. При этом уловы за тот же период упали в шесть раз, а с начала наблюдений — в 130 раз.

Таким образом, радикальный отказ от вылова необходим ради спасения популяции рыбы. Помимо этого, на 2025 год ведомство запретило вылов плотвы в семи районах Астраханской области и признало незаконным применение некоторых оружий лова.

Впервые Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море в 2023 году из-за низкого уровня запасов. Если в 1990 году в акватории добывали 18 тысяч тонн воблы, то в 2023-м — менее тысячи. При этом эксперты отмечают, что для восстановления популяции необходимы длительные запреты.

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