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17:47, 25 ноября 2024Бывший СССР

В России объяснили слова Сырского о самом тяжелом для ВСУ направлении на фронте

Военный эксперт Живов назвал кураховское направление самым тяжелым для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Кураховское направление действительно сейчас самое тяжелое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил соответствующие слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее военный назвал кураховское направление самым сложным для украинской армии в докладе президенту республики Владимиру Зеленскому.

«У них там самая тяжелая ситуация с обороной. Они не могут купировать наступление ВС РФ на данном направлении, оно будет развиваться дальше, и возможен уже удар на Покровск, и фланговый удар на Орехово. Сил там не хватает. Наши подразделения там действуют очень грамотно. Не только, кстати, Сырский, но и адекватные украинские военные эксперты отмечают, что там наши войска стали применять тактику малых штурмовых групп с накоплением и последующим мощным наступлением. Там целый комплекс мер реализуется, в основе которого все-таки [лежит] грамотная организация боевого процесса со стороны отдельных наших командиров. Поэтому да, действительно, это для них сейчас самое тяжелое направление, где они будут неизбежно проигрывать и дальше», — пояснил эксперт.

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в украинском аналитическом проекте DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.

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