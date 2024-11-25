В России объяснили слова Сырского о самом тяжелом для ВСУ направлении на фронте

Военный эксперт Живов назвал кураховское направление самым тяжелым для ВСУ

Кураховское направление действительно сейчас самое тяжелое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил соответствующие слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее военный назвал кураховское направление самым сложным для украинской армии в докладе президенту республики Владимиру Зеленскому.

«У них там самая тяжелая ситуация с обороной. Они не могут купировать наступление ВС РФ на данном направлении, оно будет развиваться дальше, и возможен уже удар на Покровск, и фланговый удар на Орехово. Сил там не хватает. Наши подразделения там действуют очень грамотно. Не только, кстати, Сырский, но и адекватные украинские военные эксперты отмечают, что там наши войска стали применять тактику малых штурмовых групп с накоплением и последующим мощным наступлением. Там целый комплекс мер реализуется, в основе которого все-таки [лежит] грамотная организация боевого процесса со стороны отдельных наших командиров. Поэтому да, действительно, это для них сейчас самое тяжелое направление, где они будут неизбежно проигрывать и дальше», — пояснил эксперт.

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в украинском аналитическом проекте DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.

