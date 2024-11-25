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16:13, 25 ноября 2024Бывший СССР

Сырский назвал Зеленскому самое тяжелое для ВСУ направление на фронте

Главком ВСУ назвал кураховское направление самым тяжелым для ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал в докладе президенту республики Владимиру Зеленскому кураховское направление самым сложным для украинской армии. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Доклад главкома Сырского. (...) Кураховское направление — самое трудное сейчас», — написал украинский лидер.

Помимо этого, он отметил имеющиеся для ВСУ угрозы на запорожском направлении.

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в украинском аналитическом проекте DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.

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