Сырский назвал Зеленскому самое тяжелое для ВСУ направление на фронте

Главком ВСУ назвал кураховское направление самым тяжелым для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал в докладе президенту республики Владимиру Зеленскому кураховское направление самым сложным для украинской армии. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Доклад главкома Сырского. (...) Кураховское направление — самое трудное сейчас», — написал украинский лидер.

Помимо этого, он отметил имеющиеся для ВСУ угрозы на запорожском направлении.

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в украинском аналитическом проекте DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.