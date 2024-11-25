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18:33, 25 ноября 2024Экономика

Названы пять преимуществ цифрового рубля

Эксперт Шатов: из-за цифрового рубля в России подешевеют денежные переводы
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Использование цифрового рубля позволит жителям России получить ряд преимуществ. Об этом заявил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Его процитировали «Известия».

Во-первых, как пояснил Шатов, цифровой рубль даст возможность совершать мгновенные трансакции и избегать задержек, связанных с банковскими переводами. Во-вторых, этим платежным средством можно будет пользоваться даже в офлайн-режиме. Для этого пользователь должен будет заранее зарезервировать в своем кошельке некоторую сумму. В онлайн-формате операции будут аналогичны прочим безналичным расчетам.

Четвертый плюс, на который указал эксперт, — это снижение стоимости платежных услуг и денежных переводов за счет равного доступа к цифровому рублю. Это же благотворно скажется на росте конкуренции между финансовыми организациями. Пятое преимущество — это возможность использовать цифровой рубль на тех территориях, где ограничен доступ к финансовой инфраструктуре.

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Кроме того, Шатов уверен, что благодаря цифровому рублю вырастет финансовая устойчивость государства, а власти смогут с большей эффективностью бороться с незаконным оборотом денежных средств. Это объясняется тем, что отследить трансакции станет намного проще. Также наличие национальной цифровой валюты снизит риск перераспределения средств в аналогичные иностранные платежные средств.

Ранее сообщалось, что Банк России может создать отдельное мобильное приложение для операций с цифровым рублем. Предполагается, что это снизит затраты банков на внедрение этого инструмента.

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