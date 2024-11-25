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10:28, 25 ноября 2024Забота о себе

Названы самые грязные кухонные приборы

Врач Тан: на терках и венчиках может скапливаться множество бактерий
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На различной кухонной утвари скапливаются бактерии, рассказал терапевт Чун Тан. Самые грязные кухонные приборы врач и его коллеги назвали изданию Express.

По словам терапевта, на таких предметах, как венчики, консервные ножи и терки, есть углы и щели, в которых могут скапливаться микробы, способные привести к желудочно-кишечным проблемам. Поэтому эту посуду следует протирать бумажными полотенцами и щетками, даже если остатков еды на ней не видно, а затем прополаскивать моющими средствами и высушивать без протирания кухонными полотенцами, добавил врач.

Микробы способны скапливаться и на столовых приборах со сложным рисунком, продолжил Тан. Он призвал покупать ножи и вилки простого дизайна, выполненные из единого куска стали. Доктор также подчеркнул, что при очищении столовых приборов не стоит рассчитывать лишь на ручную мойку или посудомоечную машину. По его словам, следует регулярно проводить более тщательную чистку.

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Блендеры и фритюрницы тоже требуют тщательного ухода, добавила специалистка по семейной медицине Эмилия Пасиа. «Сразу после использования наполните блендер наполовину теплой водой и добавьте каплю моющего средства. Запустите блендер на низкой скорости на 30-60 секунд, чтобы удалить частицы пищи. Затем полностью разберите прибор и вручную вымойте каждую часть в горячей мыльной воде», — посоветовала она.

Фритюрницу следует мыть после каждого применения, как только она остынет, порекомендовала Пасиа. Делать это нужно горячей мыльной водой и тканью.

Специалистка также обратила внимание на то, что особого ухода требуют солонки, перечницы и кружки, так как их берет в руки большое количество людей. Солонки и перечницы необходимо протирать антибактериальными салфетками, а кружки тщательно промывать мыльной водой, особенно после кофе и молока, подчеркнула Пасиа.

Ранее химик Андрей Дорохов предупредил россиян об опасных для здоровья веществах во влажных салфетках. По его словам, они могут содержаться в пропитке салфеток.

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