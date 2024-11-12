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06:31, 12 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных для здоровья веществах во влажных салфетках

Химик Дорохов: в пропитке влажных салфеток могут быть опасные вещества
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Valerii Vysotkov / Shutterstock / Fotodom

В пропитке влажных салфеток могут быть опасные для здоровья человека вещества, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Одним из наиболее распространенных компонентов пропитки влажных салфеток является метилизотиазолинон, который используется в качестве консерванта для предотвращения роста бактерий и грибков. Однако это вещество может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с чувствительной кожей, а при регулярном воздействии приводить к сыпи, контактному дерматиту и другим кожным заболеваниям», — сообщил Дорохов.

Другим веществом, которое часто встречается в составе пропитки салфеток, по словам эксперта, является феноксиэтанол. Он также способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз, а в некоторых случаях может привести к серьезным кожным заболеваниям, таким как экзема.

Также в качестве консервантов во влажных салфетках для предотвращения роста микроорганизмов и продления срока годности продукта нередко используются парабены. Они могут быть причиной сильных аллергических реакций, способны вызывать раздражение кожи и даже гормональные нарушения

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Дорохов рассказал, что кроме консервантов в составе влажных салфеток используются спирты, например, этиловый или изопропиловый. Он отметил, что регулярное воздействие спиртов приводит к сухости и раздражению кожи, к нарушению ее барьерной функции и, как следствие, повышению риска возникновения инфекций.

«В составе пропитки может быть и такое антимикробное вещество как триклозан, известное своим негативным воздействием на эндокринную систему. При регулярном применении триклозан разрушает естественный антибактериальный барьер и способствует росту резистентности бактерий», — сообщил химик.

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Для улучшения структуры салфеток и их очищающих свойств, по словам эксперта, в состав пропитки включают полиэтиленгликоль, который делает их приятными на ощупь. Но он может быть загрязнен потенциально токсичными веществами, которые оказывают негативное воздействие на иммунную и репродуктивную системы организма и повышают риск развития онкологических заболеваний.

«Для улучшения очищающей способности салфеток применяются различные ПАВы. Они способны нарушать естественный барьер кожного покрова и приводить к преждевременному старению кожи. Фталаты же способны влиять на работу эндокринной системы и приводить к нарушению гормонального баланса в организме. А ароматизаторы и отдушки могут стать причиной возникновения аллергических реакций, особенно у маленьких детей. Кроме того, синтетические ароматизаторы способны оказывать негативное воздействие на репродуктивные функции организма у взрослого человека», — перечислил Дорохов.

При выборе продукта внимательно изучайте состав понравившихся вам влажных салфеток и выбирайте такие, в составе которых отсутствуют указанные вредные вещества, с минимальным содержанием консервантом и натуральными ароматизаторами — экстрактами растений. Используйте салфетки по назначению и избегайте попадания на слизистые оболочки и в глаза

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

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