Опасную детскую площадку за миллионы рублей построили в российском регионе

В Свердловской области построили опасную детскую площадку за 4,5 млн рублей

В городе Сысерть Свердловской области построили опасную детскую площадку за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Жители российского региона пожаловались, что рядом с площадкой находится газовая труба, по поверхности проходит кабель с напряжением 380 вольт, а по периметру стоят электрощитки, которые беспрепятственно могут открыть дети.

Президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев утверждает, что вместо заявленной суммы власти региона потратили на организацию игровой зоны в несколько раз меньше денег. Общественник призвал сотрудников прокуратуры проверить объект.

Специалисты сочли площадку опасной и оградили красной лентой. Однако ответственная за ее возведение строительная компания заявила, что конструкции установили по всем правилам.

Ранее в Ангарске Иркутской области школьница сломала спину во время игры на детской площадке. По словам матери пострадавшей, девочка хотела пройти по подвесной дорожке, однако одна дощечка ушла у нее из-под ног, и та упала на землю. В результате ребенку потребовалась госпитализация.