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13:12, 25 ноября 2024Путешествия

Опубликовано снятое за несколько секунд до возгорания SSJ-100 в Анталье видео

Shot опубликовал видео, снятое незадолго до возгорания Superjet 100 в Анталье
Мария Борисова
Мария Борисова

Появилось видео, снятое из салона Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) за несколько секунд до пожара. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как топливо вытекает из бака воздушного судна. Вскоре после этого началось возгорание.

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи поздно вечером 24 ноября. После этого один из двигателей загорелся, а пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным трапам.

Представители перевозчика заявили, что ЧП произошло из-за сильного ветра. При этом известно, что у этого самолета и раньше возникали технические проблемы, в том числе отказ двигателя.

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